Избирательницу в Париже удивил старый штамп на карточке избирателя

ПАРИЖ/МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Избирательницу, голосовавшую в воскресенье на выборах президента Франции, удивил неправильный штамп со старой датой – 23 апреля 2016 года, проставленный на ее избирательной карточке на одном из участков в Париже.

"Там стоит 2016 год. Я собственно это заметила уже потом, выйдя из участка. Я бы задала вопрос, если бы сразу заметила, но я просто уже уехала из города. Но я думаю, что я, наверное, не единственный человек, который обратил на это внимание. Это участок 20-го округа Парижа. Если не ошибаюсь, участок номер 20", — рассказала РИА Новости по телефону Камила Такташева.

Она уточнила, что штамп во Франции ставят на карточке избирателя.

"Это не сам бюллетень – их у нас нет как таковых, а так называемая карточка избирателя. И это печать на карточке избирателя. То есть с этой карточкой вы приходите на избирательный участок, выбираете несколько бумажек с фамилиями кандидатов, вам выдают конверт. Дальше вы удаляетесь в кабину для голосования и одну из фамилий кладете в конверт. У вас при этом проверяют вашу карточку избирателя и ставят на нее печать. И вот у меня на карточке оказалась неправильная дата. То есть вы можете опустить конверт в урну только после того как у вас проверят карточку избирателя, паспорт и так далее", — рассказала Камила.

Как пояснили РИА Новости в МВД Франции, которое отвечает за организацию выборов, речь идет о "небольшой ошибке" сотрудника комиссии, который перепутал дату в наборной печати. "Ничего страшного тут нет. Голосовать можно даже без карточки избирателя, главное быть внесенным в списки избирателей. Просто с ней удобней, потому что в ней есть номер, проще работать со списками, поэтому мы просим приносить их с собой", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ошибка не несет никаких юридических последствий, карту избирателю менять не придется.