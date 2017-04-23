Избирательницу в Париже удивил старый штамп на карточке избирателя

20:4023.04.2017
(обновлено: 20:46 23.04.2017)
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ПАРИЖ/МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Избирательницу, голосовавшую в воскресенье на выборах президента Франции, удивил неправильный штамп со старой датой – 23 апреля 2016 года, проставленный на ее избирательной карточке на одном из участков в Париже.
"Там стоит 2016 год. Я собственно это заметила уже потом, выйдя из участка. Я бы задала вопрос, если бы сразу заметила, но я просто уже уехала из города. Но я думаю, что я, наверное, не единственный человек, который обратил на это внимание. Это участок 20-го округа Парижа. Если не ошибаюсь, участок номер 20", — рассказала РИА Новости по телефону Камила Такташева.
Она уточнила, что штамп во Франции ставят на карточке избирателя.
"Это не сам бюллетень – их у нас нет как таковых, а так называемая карточка избирателя. И это печать на карточке избирателя. То есть с этой карточкой вы приходите на избирательный участок, выбираете несколько бумажек с фамилиями кандидатов, вам выдают конверт. Дальше вы удаляетесь в кабину для голосования и одну из фамилий кладете в конверт. У вас при этом проверяют вашу карточку избирателя и ставят на нее печать. И вот у меня на карточке оказалась неправильная дата. То есть вы можете опустить конверт в урну только после того как у вас проверят карточку избирателя, паспорт и так далее", — рассказала Камила.
Как пояснили РИА Новости в МВД Франции, которое отвечает за организацию выборов, речь идет о "небольшой ошибке" сотрудника комиссии, который перепутал дату в наборной печати. "Ничего страшного тут нет. Голосовать можно даже без карточки избирателя, главное быть внесенным в списки избирателей. Просто с ней удобней, потому что в ней есть номер, проще работать со списками, поэтому мы просим приносить их с собой", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ошибка не несет никаких юридических последствий, карту избирателю менять не придется.
За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
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© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
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© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
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Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
Избирательный участок в Париже.
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.