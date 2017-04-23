Более 40% граждан Чехии одобряют отношение Земана к России, показал опрос

ПРАГА, 23 апр — РИА Новости, Александр Куранов. Деятельностью Милоша Земана на посту президента Чехии удовлетворено 57% его сограждан, в том числе, 41% чехов одобряет его отношение к России, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заданию республиканского ТВ агентством Kantar.

"Тем, как Милош Земан выполняет свои президентские обязанности, выразили свое удовлетворение 57% граждан страны, прежде всего, сторонники левых сил, а также центристского движения ANO. По мнению 42% опрошенных, Земан достойно представляет свою страну за рубежом. Отношение президента к России положительно оценил 41% респондентов", — сообщило в воскресенье республиканское ТВ.

Около 58% сограждан считает, что президент в должной мере участвует в законодательном процессе, 54% удовлетворены тем, как Земан выполняет свои предвыборные обещания. Чуть больше половины опрошенных полагают, что Земан действительно является президентом всех граждан страны, независимо от их политических симпатий.

Опрос был проведен в конце марта этого года, в нем участвовало около 600 человек, проживающих в различных местах республики.