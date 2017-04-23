Избиратели французского города Анноне в течение часа голосовали в темноте

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Избиратели французского города Анноне на протяжении часа голосовали "в темноте", пишет газета Dauphine Libere.

По данным издания, электричество на избирательном участке города Анноне на юго-востоке страны отключилось в 12.45 по местному времени (13.45 мск). Причиной стал пожар в одном из соседних зданий.

В результате инцидента на участке не было света и были затруднения при проведении компьютерных операций. В рамках предосторожности на участке будут подключены резервные источники питания.

По данным телеканала BFMTV, в результате инцидента были эвакуированы пять человек. Пожар был потушен, на месте по-прежнему присутствуют пожарные службы.

Через час электроснабжение было восстановлено.

В 08.00 (09.00 мск) в метрополии открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Участки на большей части территории закроются в 19.00, но в крупных городах голосование продлится до 20.00. С этого момента начнет поступать первая информация об итогах выборов.