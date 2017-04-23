Певица Лолита поздравила СБУ с победой над "диверсантом из Кремля"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в своем Facebook прокомментировала новость о том, что власти Украины запретили ей въезд в страну.

Исполнительница поблагодарила тех, кто ее поддержал, одновременно иронически "поздравив" украинские спецслужбы с "победой над диверсантом из Кремля Милявской".

Советника главы МВД Украины Антона Геращенко, который сообщил, что певице запрещен въезд в страну за гастроли в Крыму, Милявская в шутку назвала "ставленником Кремля и ФСБ" и предложила выслать его в Россию.

Ранее Милявская рассказала, что ее сняли с поезда на Украине, так как въезд в страну был ей запрещен, уточнив, что решение киевских властей связано с ее посещением Керчи в 2015 году. Позднее пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что певице закрыт въезд в страну сроком на три года.