На избирательных участках в Токио и Гонконге образовались очереди

Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции

Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Очереди французских избирателей выстроились перед избирательными участками в Токио и Гонконге, передает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что очереди французских избирателей выстроились перед избирательными участками в Лондоне и Тель-Авиве.

По данным телеканала, французским избирателям в Токио пришлось прождать в очереди около двух часов. Множество французов в Гонконге публиковали записи в Twitter с фотографиями очередей. Отмечается, что там ожидание перед голосованием составляет около часа.

Ранее сообщалось, что двухкилометровая очередь французских избирателей, проживающих в Канаде, выстроилась перед единственным избирательным участком в Монреале, время ожидания составляло порядка двух-трех часов.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов. На пост главы Франции претендуют 11 кандидатов.