Каждый пятый француз не проголосует на выборах, считают социологи

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

РИА НОВОСТИ — СОЦИОЛОГИ ОЦЕНИВАЮТ ДОЛЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ В ПЕРВОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ, ОТ 19 ДО 21,5% — ДАННЫЕ ФРАНЦУЗСКИХ ИНСТИТУТОВ