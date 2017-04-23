Глава МВБ США отказался говорить, защищена ли страна от ракет КНДР

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава МВБ США Джеймс Келли отказался говорить, защищены ли США от северокорейских ракет.

На вопрос в эфире Fox News, могут ли США защититься от ракетного пуска КНДР, Келли ответил: "У меня есть сведения на этот счет, но данный вопрос засекречен".

"Очевидно, что есть на планете страны, у которых много ядерного оружия, и они могли бы преодолеть любую защиту, которую мы можем развернуть. Один из примеров — Россия. Но если Северная Корея сможет послать ракету, которая может достигнуть США, и смонтировать на ней ядерное оружие, если это случится, это будет большим риском для нашей страны", — заявил Келли.

США на протяжении ряда лет с переменным успехом испытывают системы перехвата единичных межконтинентальных баллистических ракет. Технологий против массированного ракетного удара ни у США, ни у какой-либо другой страны нет. КНДР в последние годы разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету, а также провела ряд ядерных испытаний в нарушение резолюций СБ ООН.