У МИД Германии нет данных о ранении гражданки ФРГ на востоке Украины

Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка

Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка

БЕРЛИН, 23 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Министерство иностранных дел Германии не располагает информацией о ранении гражданки ФРГ на востоке Украины, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в Луганской народной республике, еще один скончался. Советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщил, что гражданка Германии Ива Гнелин была контужена.

"У меня нет информации, корой я могла бы поделиться. Если что-то появится, я сообщу", — сообщила представитель министерства.