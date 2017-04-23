Акции протеста во Франции после первого тура выборов

В центре Парижа после объявления первых результатов первого тура президентских выборов начался марш протеста. Движение транспорта полностью перекрыто. В субботу здесь уже прошли подобные выступления: в акции приняли участие свыше двух тысяч человек, полиция разогнала манифестантов при помощи слезоточивого газа.