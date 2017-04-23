РПК сообщила о гибели еще семи турецких солдат на востоке страны

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана HPG взяло на себя ответственность за новую атаку на турецких солдат в провинции Ширнак на востоке страны, семеро военных погибли и еще 8 получили ранения, говорится в заявлении медиа-центра HPG.

Согласно сообщению, утром 21 апреля бойцы РПК окружили и обстреляли военный лагерь в районе Улудере провинции Ширнак. Турецкие солдаты разбежались из лагеря по окрестным холмам, однако наткнулись на засады РПК. Семеро солдат были убиты, еще восемь ранены.

После этого турецкие силы обстреляли из артиллерии села Дераре (Derarê) и Зендура (Zendura). О своих потерях РПК не сообщает.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. На днях министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с 23 июля 2015 года силы безопасности Турции нейтрализовали 10091 бойца PПK. Курды называют эти данные завышенными.

HPG ("Народные силы самообороны") — боевое крыло РПК.