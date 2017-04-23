Граждане Франции рассказали об очередях у избирательных участков в Лондоне

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Французские избиратели в Лондоне рассказали об ожидании в очереди перед избирательными участками, передает портал France Info.

Ранее французские СМИ сообщали, что очереди французских избирателей выстроились перед избирательными участками в Лондоне и Тель-Авиве. В Лондоне наблюдались две длинные очереди длиной около 800 метров. Время ожидания составляло порядка трех-четырех часов.

Как сообщил порталу французский предприниматель Арно Мейсель (Arnaud Meysselle), проживающий в Лондоне вот уже 10 лет, он пришел к своему избирательному участку в районе 6.45 по местному времени (8.45 мск).

"Там уже были около 200 человек. Я смог проголосовать только в 8.30 (10.30 мск)", — приводит портал слова Мейселя.

Он отметил, что всего два сотрудника службы безопасности находятся рядом с его участком для осмотра сумок.

"Это полный кошмар, не менее трех или четырех часов очереди, чтобы проголосовать", — приводит портал слова блогера и консультанта Мюриэль Демаркюс (Muriel Demarcus). По ее словам, она приехала к участку в 7.45 по местному времени (9.45 мск) и на протяжении 15 минут искала конец очереди. Демаркюс также отметила присутствие нескольких сотрудников посольства в желтых жилетах и британских полицейских, но подчеркнула, что по сравнению с числом избирателей их очень мало. В итоге она заявила, что не "уверена в том, что сможет проголосовать".

Как сообщается на сайте генконсульства Франции в Лондоне, в столице Великобритании находятся всего два избирательных участка.

Ранее сообщалось, что в субботу двухкилометровая очередь французских избирателей, проживающих в Канаде, выстроилась перед единственным избирательным участком в Монреале, время ожидания составляло порядка двух-трех часов. Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов. На пост главы Франции претендуют 11 кандидатов.