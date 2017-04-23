Гурцкая попросит Лутковскую защитить Лолиту, которую не пустили на Украину

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты (ОП) РФ Диана Гурцкая обратится к уполномоченному по правам человека на Украине Валерии Лутковской в связи с запретом певице Лолите Милявской на въезд на Украину из-за посещения Крыма.
"В данном случае имеет место грубое нарушение статей 9 и 10 Конвенции ООН о правах ребёнка, гарантирующих права детей на общение с родителями в случае проживания в разных странах. От имени Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детства и материнства мы направляем письмо в адрес уполномоченного по правам человека Украины Валерии Лутковской, чтобы она предприняла необходимые меры по защите прав ребёнка и матери", — сказала Гурцкая РИА Новости.
Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.