Гурцкая попросит Лутковскую защитить Лолиту, которую не пустили на Украину

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты (ОП) РФ Диана Гурцкая обратится к уполномоченному по правам человека на Украине Валерии Лутковской в связи с запретом певице Лолите Милявской на въезд на Украину из-за посещения Крыма.

Ранее Милявская заявила, что ее сняли с поезда на Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну. Она уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году. Певица сообщила, что из-за запрета въезда на Украину не может навестить своего ребенка, который заболел.

"В данном случае имеет место грубое нарушение статей 9 и 10 Конвенции ООН о правах ребёнка, гарантирующих права детей на общение с родителями в случае проживания в разных странах. От имени Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детства и материнства мы направляем письмо в адрес уполномоченного по правам человека Украины Валерии Лутковской, чтобы она предприняла необходимые меры по защите прав ребёнка и матери", — сказала Гурцкая РИА Новости.

По мнению общественницы, складывается впечатление, будто "украинские власти упорно добиваются соразмерного ответа со стороны России". Однако, считает Гурцкая, Россия не должна поддаваться на подобные провокации.

Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.