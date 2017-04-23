Басурин соболезнует родным и близким погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ

ДОНЕЦК 23 апр — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин выразил соболезнования родным и близким наблюдателя миссии ОБСЕ и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим наблюдателю.

Ранее в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили РИА Новости, что один человек погиб и еще один получил ранение в результате подрыва машины СММ ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе.

"Я выражаю соболезнования семье и родственникам погибшего члена экипажа патруля миссии ОБСЕ чей автомобиль подорвался сегодня. И желаю скорейшего выздоровления пострадавшим наблюдателю", — сказал журналистам Басурин.

Ранее министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики сообщило о гибели одного наблюдателя СММ ОБСЕ в результате подрыва машины миссии в Донбассе, трое получили ранения.

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