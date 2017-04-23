Лондонский марафон проходит при максимальных мерах безопасности

ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости, Мария Табак. Лондонский марафон проходит в воскресенье на фоне максимальных мер безопасности, пишет газета Times.

В последнее время в Европе произошло несколько терактов с использованием автомобилей. Седьмого апреля на высокой скорости грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Погибли три человека. В конце марта в Лондоне британец-исламист Халид Масуд на машине проехал по Вестминстерскому мосту, заехал на тротуар, сбивая людей, у здания парламента его ликвидировал охранник министра обороны Великобритании. Жертвами теракта стали пять человек, были ранены еще 50. В декабре прошлого года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. В июле 2016 года водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430. Атаку совершил житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель.

По данным издания, обеспечение безопасности участников и зрителей 40-километрового забега в Лондоне является крупнейшей антитеррористической операцией за всю 36-летнюю историю марафона.

Дороги у мест самого большого скопления зрителей, в том числе возле Тауэрского моста и на Вестминстерском мосту, перегородили бетонные и металлические барьеры, способные остановить даже самый большой грузовик.

Маршрут марафона патрулируют сотни полицейских, многие из которых вооружены, все автомобили на марафонских парковках прошли тщательный досмотр.

Полицейским с огнестрельным оружием дан приказ в том случае, если автомобиль будет использоваться для совершения теракта, стрелять в водителя.

В нынешнем марафоне принимают участие рекордное число бегунов: 40 тысяч 382 человека. Среди VIP-гостей ожидаются герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри, поддерживающие тех участников марафона, кто собирает средства на благотворительный проект Heads Together, направленный на помощь молодым людям с психологическими проблемами.