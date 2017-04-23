Пхеньян обвинил Вашингтон в намерении "раздавить" КНДР

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Власти КНДР считают, что ВС США в регионе действуют для того, чтобы "раздавить" Пхеньян, говорится в статье государственной газеты Северной Кореи "Минчжу Чосон", которую приводит агентство ЦТАК.

"США приводят к острому кризису ситуацию в регионе, размещая на Корейском полуострове вооруженные силы, чтобы реализовать преступные амбиции, которые заключаются в том, чтобы вооруженным путем раздавить нашу республику", — говорится в статье.

КНДР также ожидает, что во вторник в район полуострова прибудут авианосные группы во главе с кораблями "Карл Винсон" и "Нимиц", пишет издание со ссылкой на военный источник.

Армия КНДР "обладает невообразимой для США мощью" и готова ответить на возможные провокации. В этом случае удары северокорейских сил по силам США и их союзников "не оставят ни одного человека, который мог бы подписать акт о капитуляции".

Морские силы самообороны Японии объявили в воскресенье о начале совместных учений с атомным авианосцем "Карл Винсон" в Тихом океане. После маневров, которые продлятся несколько дней, ударная авианосная группа США будет развернута у Корейского полуострова.

После ракетного пуска Северной Кореи в начале месяца американские военные сообщили, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" направлена в сторону Корейского полуострова. Вице-президент США Майк Пенс в субботу заявил, что авианосная ударная группа войдет в Японское море через несколько дней. На этой неделе американские военные сообщили, что "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца. Ранее Пентагон проинформировал, что авианосец направится в западную часть Тихого океана из Сингапура вместо предполагавшегося визита в Австралию.

Эксперты оценивают как высокую вероятность нового ракетного пуска или проведения ядерного испытания Северной Кореей к 25 апреля, когда будет отмечаться 85-й юбилей армии КНДР.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).