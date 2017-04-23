СМИ: США ликвидировали "теневого губернатора" талибов* в Афганистане

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США ликвидировали в ходе авиаудара на северо-востоке Афганистана "теневого губернатора" радикальной исламистской группировки "Талибан"*, которого американцы преследовали с 2011 года, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Согласно заявлению американских войск в Афганистане, Куари Тайиб (Quari Tayib), "теневой губернатор" провинции Тахар, ликвидирован в ходе авиаудара в районе Арчи 17 апреля. По данным собеседников телеканала, он был напрямую ответственен за гибель американских военнослужащих в Афганистане и разыскивался с 2011 года.

* Террористическая группировка, запрещена в России.