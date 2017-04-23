У МИД Франции пока нет данных о погибших во Французской Полинезии россиянах

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции пока не получал от властей Французской Полинезии информации о погибших россиянах, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ во Франции Дмитрий Межауров.

"МИД Франции пока не получил от властей Французской Полинезии информации о погибших россиянах. Когда они получат — свяжутся с нами", — сказал Межауров.

Агентство Франс Пресс сообщило в воскресенье, что три дайвера, двое из которых были гражданами РФ, утонули в субботу в районе острова Ахе во Французской Полинезии.

Инцидент произошел во время посещения подводной пещеры на глубине порядка 60 метров. Три тела были обнаружены в воскресенье, их пока не смогли поднять на поверхность.

По данным агентства, погибшие граждане РФ — профессор математики в университете Французской Полинезии Алексей Зыкин и его супруга Татьяна Макарова, им обоим около 30 лет. Имя третьего дайвера — Жиль Дэме (Gilles Demée), он работал инструктором.

Начато расследование причин инцидента.