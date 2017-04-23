В Сомали при взрыве погибли не менее восьми военнослужащих

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. По меньшей мере восемь сомалийских военнослужащих погибли в результате взрыва заложенной на обочине бомбы, еще трое получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя полиции Ахмеда Мохамеда.

По словам Мохамеда, взрыв был нацелен на военный конвой, следовавший в районе города Гальгала. Как сообщается, сомалийские силовики проводили операцию против боевиков террористической организации "Исламское государство"* в данном районе.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за атаку.

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее столицу Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В некоторых районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России