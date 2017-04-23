МИД Марокко вызвал посла Алжира из-за нелегальной миграции из Сирии

Лагерь беженцев на границе с Сирией. Архивное фото

Лагерь беженцев на границе с Сирией. Архивное фото

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Марокко вызвало посла Алжира, чтобы выразить свою обеспокоенность касательно ситуации с нелегальными мигрантами из Сирии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, в период с 17 по 19 апреля 54 гражданина САР пытались нелегально пересечь границу и попасть в Марокко. МИД Марокко после инцидента призвал Алжир к ответственности.

"Алжир должен нести политическую и моральную ответственность в данной ситуации. Безнравственно и неэтично наносить моральный и физический ущерб этим людям и создавать проблемы на марокканско-алжирской границе", — цитирует агентство заявление марокканского МИД.

Как сообщается, власти Алжира пока никак не прокомментировали ситуацию.