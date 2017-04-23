Британская Партия независимости обещает запретить паранджу и законы шариата

ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британская партия независимости (UKIP) в своем предвыборном манифесте обещает ввести запрет на шариат и на мусульманские женские головные уборы, закрывающие лицо, сообщил в интервью Би-би-си в воскресенье лидер партии Пол Натталл.

Под запрет попадут никаб – покрывало с прорезью для глаз, и паранджа – покрывало, снабженное специальной сеткой или маской для глаз. В ряде стран паранджи уже запрещены, в том числе во Франции, Бельгии и Болгарии.

Также UKIP, которая представит манифест в понедельник, выступает за запрет законов шариата – комплекса мусульманских предписаний.

"В настоящее время у нас повышенная угроза безопасности, и камеры наблюдения будут эффективны только в том случае, если смогут фиксировать лица людей. Во-вторых, есть проблема интеграции – не думаю, что ты можешь полностью интегрироваться и наслаждаться благами британского общества, если не видишь лиц людей", — сказал Натталл.

Что касается законов шариата, то, по мнению лидера UKIP, их запрет положит конец функционированию "параллельной юридической системы" в стране.

"Разумеется, мечети останутся открыты. Речь не идет о мерах, направленных именно против мусульман, речь идет об интеграции", — пояснил он.

Недавно по вопросу о хиджабах высказалась премьер-министр, лидер Консервативной партии Тереза Мэй. Она прокомментировала решение Европейского суда, согласно которому работодатели могут ввести запрет хиджабов в том случае, если есть "внутреннее правило компании, которое запрещает видимое ношение какого-либо философского или религиозного символа".

Мэй сказала, что правительство Великобритании не намерено вносить никаких законопроектов о запрете женщинам носить на рабочем месте религиозную одежду и символику. "У нас в стране крепкая традиция поддержки свободы самовыражения. Все женщины имеют право выбирать сами, что им носить. Мы не будем вносить никаких законопроектов на эту тему. Что касается этого конкретного вопроса, я понимаю, что речь идет, в первую очередь, о хиджабах. Бывают ситуации, когда лучше, чтобы их не было: например, при досмотрах на границе, или, может быть, в судах. Отдельные институты могут решать сами, что им запрещать. Но это не задача правительства — регулировать, что кому носить. И мы продолжим отстаивать свободу выражения", — сказала Мэй.

8 июня в Великобритании пройдут досрочные всеобщие выборы. В данный момент, согласно данным опроса YouGov, консерваторов поддерживают 48% населения, лейбористов — 24%, либерал-демократов — 12%, Партию независимости — 7%.