Меланшон проголосовал на выборах

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон проголосовал в первом туре на выборах главы государства на одном из избирательных участков в Париже.

Он последним из четырех ключевых кандидатов опустил бюллетень в урну. Его основные соперники — экс-премьер Франсуа Фийон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон сделали свой выбор ранее.

Ожидая своей очереди для получения бюллетеня, Меланшон делал селфи и общался с избирателями.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>