Информация о погибших во Французской Полинезии россиянах проверяется

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Посольство России во Франции проверяет информацию о двух погибших во Французской Полинезии дайверах из России, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

"Пока нас власти в известность не ставили, мы проверяем эту информацию", — сказала пресс-атташе посольства Анна Шлычкова.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что три дайвера, двое из которых были гражданами РФ, утонули в субботу в районе острова Ахе во Французской Полинезии.

Инцидент произошел во время посещения подводной пещеры на глубине порядка 60 метров. Три тела были обнаружены в воскресенье, их пока не смогли поднять на поверхность.

По данным агентства, погибшие граждане РФ — профессор математики в университете Французской Полинезии Алексей Зыкин и его супруга Татьяна Макарова, им обоим около 30 лет. Имя третьего дайвера — инструктор Жиль Дэме (Gilles Demée).

Начато расследование причин инцидента.