В МВД Украины объяснили, почему Лолите запрещен въезд

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Певице Лолите Милявской запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее Милявская заявила, что ее сняли с поезда на Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну. Она уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году.

"Лолите Милявской запрещён въезд в Украину за неоднократное нарушение границы Украины — незаконный въезд для гастролей в Крым, что было зафиксировано и опубликовано волонтёрами проекта "Миротворец", — написал Геращенко в воскресенье на своей странице в Facebook.

Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.