Явка на президентских выборах во Франции на 13.00 мск составила выше 28%

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,54%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.
Наиболее активно пока голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе, политической вотчине уходящего президента Франсуа Олланда, — 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
Париж также держится в хвосте — 24,24% на 12.00.
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