Явка на президентских выборах во Франции на 13.00 мск составила выше 28%

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,54%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

В 2012 году в первом туре выборов главы государства явка на 12.00 (13.00 мск) составила 28,29%, в 2007 — 31,21%, а в 2002 — 21,40%.

Наиболее активно пока голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе, политической вотчине уходящего президента Франсуа Олланда, — 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.

В северной части страны, столичном регионе и на западе избиратели не столь активны. Так, в Валь-д`Уаз явка составляет всего 20,65%, в Па-де-Кале — 23,35%.

Париж также держится в хвосте — 24,24% на 12.00.