МВД Франции призывает голосовать на выборах с картинкой с турецким мясником

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство внутренних дел Франции опубликовало в Twitter призыв проголосовать на выборах с изображением знаменитого в социальных сетях турецкого мясника Нусрета Гёкче (Nusret Gökçe).

Как пишет газета Daily Sabah, Гёкче стал известен после публикации видео в соцсети Instagram, на которой запечатлено как он необычно солит мясо через локоть. После этого в интернете стали очень популярны изображения с Некче в разных обработках.

"Сегодня день "Д"! У вас есть время до 19 или 20 часов в зависимости от города, чтобы пойти голосовать", — говорится в сообщении МВД в Twitter. К сообщению также приложено отредактированное изображение с Гёкче, на котором вместо соли он "держит" в руке конверт с бюллетенем над урной для голосования. На его майке также написан хэштег #OuiJeVote (Да, я голосую).

C’est le jour J! Vous avez jusqu’à 19h ou 20h selon les villes pour aller voter #VoteChallenge #ElectionPresidentielle2017 pic.twitter.com/lerg2A82b9 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 апреля 2017 г.

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Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>