На участках в Лондоне и Тель-Авиве выстроились очереди французов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Очереди французских избирателей выстроились перед избирательными участками в Лондоне и Тель-Авиве, сообщает газета Dauphine Libere.

"В Тель-Авиве наблюдается большое число представителей французского сообщества, длинная очередь перед избирательным участком", — говорится в сообщении газеты. Кроме того, газета опубликовала фотографию, на которой запечатлена большая очередь, выстроившаяся перед участком. Издание также сообщает о большом скоплении людей перед участком в Лондоне.

Как в свою очередь сообщает телевизионная сеть FranceTVinfo, в Лондоне наблюдаются две длинные очереди длиной около 800 метров. Время ожидания составляет порядка трех-четырех часов.

Ранее сообщалось, что в субботу двухкилометровая очередь французских избирателей, проживающих в Канаде, выстроилась перед единственным избирательным участком в Монреале, время ожидания составляло порядка двух-трех часов.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.