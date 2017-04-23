На участках в Лондоне и Тель-Авиве выстроились очереди французов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Очереди французских избирателей выстроились перед избирательными участками в Лондоне и Тель-Авиве, сообщает газета Dauphine Libere.
Как в свою очередь сообщает телевизионная сеть FranceTVinfo, в Лондоне наблюдаются две длинные очереди длиной около 800 метров. Время ожидания составляет порядка трех-четырех часов.
Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов.
На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.
За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>