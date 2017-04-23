Макрон проголосовал на выборах, отстояв очередь

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон проголосовал утром в воскресенье в первом туре выборов главы государства. Он пришел на избирательный участок в коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс около 10.30 местного времени (11.30 мск) в сопровождении жены Бриджит. Как и другим избирателям, Макрону пришлось отстоять очередь, чтобы взять бюллетени.

Макрон был в строгом костюме, светлой рубашке и темном галстуке, а его супруга — в голубом пальто и такого же цвета пуловере.

Утром в воскресенье во Франции открылись почти 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

С утра в воскресенье уже проголосовали несколько кандидатов в президенты — лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу.

Ключевыми кандидатами на выборах президента Франции, помимо Макрона, являются лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, экс-премьер Франсуа Фийон и лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>