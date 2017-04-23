Памела Андерсон считает Францию лучшим убежищем для Ассанжа

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Известная американская актриса и модель Памела Андерсон заявила, что основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж нуждается в защите и Франция является лучшим местом для ее обеспечения.

Андерсон с 2014 года дружит с Ассанжем и часто посещает его в посольстве Эквадора в Лондоне. Актриса также является активистом по защите животных и ярым противником использования натуральных мехов в индустрии моды. Она является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).

"Джулиан назвал имена очень влиятельных людей, которые не остановятся ни перед чем, чтобы его дискредитировать. Он нуждается в защите, и Франция была бы (для этого — ред.) самым лучшим местом", — приводит газета слова Андерсон. По ее словам, обвинения в изнасиловании в отношении Ассанжа являются клеветой.

Она отметила, что лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен взяли на себя обязательство в случае победы на выборах предоставить французское гражданство Ассанжу и экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.

Ранее Андерсон призвала французов голосовать на президентских выборах за Меланшона.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти которой обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.