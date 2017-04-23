Более 80% немцев негативно оценивают работу Трампа, показал опрос

БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Более 80% граждан Германии негативно оценивают деятельность Дональда Трампа за первые сто дней в должности президента США, свидетельствуют данные опроса исследовательского института Emnid, проведенного по запросу издания Bild am Sonntag.

Двадцать девятого апреля будет сто дней с момента вступления Трампа в должность президента.

Согласно результатам опроса, 84% респондентов считают, что Трамп плохо справляется со своими обязанностями, и лишь 5% опрошенных придерживаются обратной точки зрения.

Даты проведения опроса, а также количество респондентов не указывается.