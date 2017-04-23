Министр финансов Франции считает маловероятным выход из еврозоны

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Мишель Сапен считает, что избиратели вряд ли поддержат идею выхода страны из еврозоны на выборах, в ином случае кандидаты в президенты не смогут провести ее через парламент, сообщает газета Wall Street Journal.

"В жизни возможно все, даже самые глупые вещи", — сказал министр в интервью изданию. "Но если есть хотя бы одна вещь, которой французы привержены, то это евро. Не понимаю, почему некоторые пытаются сделать этот вопрос своим коньком", — добавил он.

По его словам, кто бы из кандидатов ни победил на выборах президента, ему понадобится поддержка парламента для продвижения подобных планов и проведения референдума по этому вопросу.

При этом Сапен подчеркнул, что французское правительство предприняло меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от возможно негативной реакции финансовых рынков на итоги голосования на первом туре выборов президента.

В воскресенье во Франции проводится первый тур президентских выборов. Согласно результатам опроса, проведенного 20-21 апреля компанией BVA, в первом туре выборов первую строчку делят бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. За каждого из них избиратели готовы отдать по 23% голосов. На второй строчке разместился лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, за которого отдали голоса 19,5% избирателей. Экс-премьера страны Франсуа Фийона готовы поддержать 19% респондентов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>