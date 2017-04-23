Лагард и супруга Саркози призвали французов проголосовать на выборах

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и супруга экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни-Саркози в газете Journal du Dimanche призвали граждан проголосовать в первом туре президентских выборов в стране.

"Наши избирательные бюллетени — один из оплотов, которые защищают демократию, а она заслуживает того, чтобы мы посвятили ей несколько минут в это воскресенье, не так ли?" — приводит газета слова Лагард.

В свою очередь топ-модель, композитор, певица и третья жена Саркози сочинила текст, в котором призвала всех граждан Франции проголосовать на выборах. "Идите голосовать, даже если страшно, идите голосовать, потому что страшно", — говорится в призыве жены Саркози.

"Идите голосовать, даже если не за вашего мужчину… Короче говоря: идите голосовать!" — такими словами заканчивается призыв певицы.

Председатель организации французских работодателей MEDEF в период между 2005 и 2013 годом Лоранс Паризо также призвала граждан пойти на голосование. "Французы должны иметь в виду, что, нас, возможно, будут мучить угрызения совести из-за того, что мы не пойдем голосовать сегодня. И угрызения совести — страдание не такое, как другие", — приводит газета слова Паризо.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>