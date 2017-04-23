Минобороны НКР заявило о 35 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (325)

ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 35 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Двадцать второго апреля и в ночь на 23 апреля вооруженные силы Азербайджана 35 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 600 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На восточном и северо-восточном направлениях противник применил станковые противотанковые гранатометы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для подавления активности противника передовые подразделения армии обороны НКР прибегли к ответным действиям и продолжили осуществлять боевое дежурство.