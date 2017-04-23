Двое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первый час выборов

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Двое кандидатов в президенты Франции — председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян и лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто — проголосовали в воскресенье в первом туре президентских выборов в первый час после открытия избирательных участков.

Оба кандидата голосовали в центральной части Франции, а не в столице. Так, Дюпон-Эньян голосовал в департаменте Эсон, тогда как Арто опустила бюллетень в урну на участке в департаменте Сена-Сен-Дени.

К этому часу свой выбор в первом туре также сделала мэр Парижа Анн Идальго. Она разместила фотографию с пункта голосования в XV округе французской столицы.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>