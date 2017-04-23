Правящая партия в Японии призвала наращивать военную силу из-за КНДР

ТОКИО, 23 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Японии необходимо наращивать военную мощь из-за продолжающихся провокаций КНДР, заявил представитель руководства правящей Либерально-демократической партии Японии Тосимицу Мотэги.

"Ядерные и ракетные разработки в КНДР вышли на новый уровень угрозы, мы не можем отрицать возможности новых провокационных действий. Вместе с мировым сообществом мы хотим решить (эти проблемы – ред.) дипломатическим путем, но важен и подход, который заключается в том, чтобы иметь за спиной мощную военную силу США и решить (эти проблемы – ред.) целиком, прекратив выходки КНДР. Необходимо также увеличивать военную мощь Японии, не ограничиваясь одними эсминцами, оснащенными боевой информационно-управляющей системой (БИУС) "Иджис" (Aegis)", — сказал политик, выступая в эфире телеканала NHK

Идеи повышать боевую мощь японских сил самообороны в последнее время все чаще высказываются японскими политиками на фоне небывалого обострения обстановки на Корейском полуострове. После очередного ракетного испытания КНДР США заявили, что готовы рассмотреть все способы воздействия на эту страну и направили к полуострову ударную авианосную группу во глаеве с атомным авианосцем "Карлом Винсоном". Япония потребовала от США проведения консультаций при принятии решения о силовом способе воздействия на Пхеньян, понимая, что ближайшей целью ответного удара станет ее территория из-за размещенных здесь американских военных баз.