В Бельгии усилена безопасность на участках по выборам президента Франции

Полицейские досматривают автомобиль на подъезде к аэропорту в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото

Полицейские досматривают автомобиль на подъезде к аэропорту в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Меры безопасности усилены в Бельгии на 11 участках голосования по выборам президента Франции, открывшихся в воскресенье в 08.00 по местному времени (09.00 мск), сообщила радиостанция Contact.

По данным европейского статистического агентства Евростат, в Бельгии, по состоянию на 1 января 2016 года, проживали около 160 тысяч граждан Франции.

Впервые в истории Пятой республики накануне первого тура выборов сразу четыре кандидата сохранили реальные шансы на выход в "финал": лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, основатель движения "Вперед", представитель политического мейнстрима Эммануэль Макрон, лидер "Непокорившейся Франции", политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В президентской гонке участвуют еще семь кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>