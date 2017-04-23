СМИ: явка к 17.00 на выборах во Французской Гвиане на 8% ниже 2012 года

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Явка на выборах президента Франции в охваченной протестами Французской Гвиане, согласно первым данным, намного ниже, чем на предыдущих выборах, сообщает местное издание France Guyane.
Социальные протесты и забастовки во Французской Гвиане продолжались несколько недель. В пятницу между представителями протестующих и властей было подписано соглашение, предусматривающее выделение дополнительно 2,1 миллиарда евро на социально-экономическое развитие региона. В субботу днем (ночь на воскресенье мск) протестующие разобрали баррикады у европейского космодрома "Куру".