СМИ: явка к 17.00 на выборах во Французской Гвиане на 8% ниже 2012 года

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Явка на выборах президента Франции в охваченной протестами Французской Гвиане, согласно первым данным, намного ниже, чем на предыдущих выборах, сообщает местное издание France Guyane.

По данным на 17.00 местного времени (00.00 мск), явка в заморском регионе Гвиана, где в течение последнего месяца проходят массовые социальные протесты, составила 37,31% — против 45,73% в 2012 году.

Социальные протесты и забастовки во Французской Гвиане продолжались несколько недель. В пятницу между представителями протестующих и властей было подписано соглашение, предусматривающее выделение дополнительно 2,1 миллиарда евро на социально-экономическое развитие региона. В субботу днем (ночь на воскресенье мск) протестующие разобрали баррикады у европейского космодрома "Куру".