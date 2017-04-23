СМИ: явка на выборах на французских территориях в Америке ниже 2012 года

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Явка на выборах президента Франции на французских территориях в Америке, согласно первым данным, оказалась ниже, чем на предыдущих выборах, сообщают французские СМИ со ссылкой на данные префектур.

По данным на 17.00 местного времени (00.00 мск), явка в Гваделупе составила 34,17% (почти на 8 пунктов ниже, чем на выборах 2012 года), на Мартинике 34,82% (на 2 пункта ниже), на островах Сен-Пьер и Микелон — 49,1% (ниже на 1 пункт).

В 2012 году в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон (у побережья Канады), где зарегистрированы около 5 тысяч избирателей, к 17.00 местного времени проголосовали 50,03%.

По данным издания France Antilles, которое ссылается на префектуру, в Гваделупе (на Антильских островах в Карибском море) на 17.00 местного времени проголосовали 34,17% из 316,6 тысячи избирателей (41,98 в 2012 году). На Мартинике (тоже на Антильских островах) явка на тот же час составила 34,82% — против 36,5% в 2012 году.