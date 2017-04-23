СМИ: в Нью-Йорке у французского генконсульства провели эвакуацию

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Эвакуация проведена на территории рядом с генконсульством Франции в Нью-Йорке из-за подозрительного автомобиля, голосование приостановлено, сообщает в субботу французский телеканал CNews.

Консульство подтвердило приостановку голосования, не уточнив причину. "Проведение голосования в консульстве приостановлено", — говорится в сообщении представительства в Twitter.

В субботу в США и Канаде открылись зарубежные избирательные участки для голосования в первом туре выборов президента Франции. Голосование в метрополии начнется в воскресенье в 9.00 мск.