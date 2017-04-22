В Белоруссии надеются, что самолет Литвы нарушил границу непреднамеренно

МИНСК, 22 апр — РИА Новости. Минск надеется, что нарушение границы Белоруссии литовским гражданским легкомоторным самолетом близ строящейся Белорусской АЭС не было преднамеренным, заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Олег Двигалев.

В субботу МИД Белоруссии сообщил, что в министерство был вызван посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас, которому была вручена нота. В ней белорусская сторона заявила протест в связи с фактом нарушения госграницы Белоруссии литовским воздушным судном. По данным МИД, самолет углубился в Белоруссию на расстояние до 8 километров и через 3 минуты, совершив разворот, вышел за пределы воздушного пространства страны.

"Стоит учитывать, что нарушение произошло вблизи нашей строящейся атомной станции. Нарушитель государственной границы был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Белоруссии силовых мер по данному самолету не принимали", — сказал Двигалев. Видео с его заявлением размещено на сайте Минобороны.

Он сообщил, что ЧП произошло в среду 19 апреля днем, границу нарушил легкомоторный самолет. По соглашению об обмене информацией об инциденте была уведомлена литовская сторона. По словам Двигалева, "несмотря на добрососедские отношения с Литовской республикой, хотелось бы, чтобы Литва понимала важность выполнения соглашений, соблюдала международное законодательство, не допускала таких нарушений со своей стороны".

"Военно-воздушные силы и войска ПВО, если такие случаи будут повторяться, будут вынуждены применить и силовые меры воздействия. Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция. Надеюсь, литовская сторона это подтвердит", — сказал командующий.

Начальник военного управления по использованию воздушного пространства Герман Александров в том же видеокомментарии заявил, что Белоруссия строго придерживается норм международного воздушного права и вправе рассчитывать на соблюдение принципа суверенитета со стороны соседей. "Мы с пониманием относимся к ситуациям, возникающим под влиянием фактора непреодолимой силы или в аварийных ситуациях. Однако в данном случае мы не видим обстоятельств, оправдывающих допущенное нарушение границы Белоруссии в воздушном пространстве", — сказал Александров.