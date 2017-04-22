В Москве на территории академии Минобороны загорелся склад с мебелью

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Одноэтажный склад с мебелью загорелся в субботу вечером на территории Общевойсковой академии Минобороны РФ на юго-востоке Москвы, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Одноэтажное здание склада Общевойсковой академии Министерства обороны горит по адресу: Первый Краснокурсантский проезд, дом 3, дробь 5. Возгорание локализовано на площади 30 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства пожара выясняются.