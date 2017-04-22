Подозреваемого в убийстве российского военного проверят психиатры

ЕРЕВАН, 22 апр- РИА Новости. В отношении подозреваемого в совершенном в субботу убийстве российского военнослужащего в Гюмри назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Мужчина был демобилизован из армии в марте нынешнего года из-за проблем с психическим здоровьем. Он фигурировал в уголовном деле. В его отношении назначена судебно-психиатрическая экспертиза", — отметил собеседник агентства.

В Следственном комитете Армении сообщили, что уголовное дело передано в управление по расследованию особо важных дел СК.

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила об убийстве российского военнослужащего-контрактника, отметив, что по предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве. По факту происшествия проводится расследование командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами.