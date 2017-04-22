В Одессе ликвидировали пожар на рынке "Северный"

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Пожар на одесском рынке "Северный" к настоящему моменту ликвидирован, сообщает местное издание "Таймер".

Ранее сообщалось, что пожар на рынке "Северный" начался около 18.30 и охватил площадь 400 квадратных метров. Информации о потерпевших не поступало.

"В операции по тушению пожара принимали участие 11 пожарных машин. К 19.20 пожар удалось локализовать, а к 20.00 — ликвидировать. Причины возгорания будут установлены позже", — говорится в сообщении.

Рынок "Северный" — один из самых крупных в городе. Является универсальным: на нем ведется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля разными товарами.