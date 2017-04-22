В Одессе горит рынок "Северный"

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Пожар произошел на рынке "Северный" в Одессе в субботу, сообщает местное издание "Думская".

"Серьезный пожар произошел сегодня на рынке "Северный", что на поселке Котовского. По словам очевидцев, пожар случился около 18.30. В настоящее время на месте работают шесть пожарных расчетов. С прилегающей территории эвакуируют автомобили", — пишет издание.

Как сообщает информагентсво УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления ГСЧС в Одесской области Андрея Мельника, горят торговые павильоны на площади 400 квадратных метров.

"Тушение пожара в настоящее время продолжается", — отметил Мельник. В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов, пожару присвоена повышенная категория сложности.

Информации о потерпевших пока не поступало. Рынок "Северный" — один из самых крупных в городе. Является универсальным: на нем ведется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля разными товарами.