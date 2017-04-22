СМИ: в Канаде французские избиратели активно голосуют на выборах президента

ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Двухкилометровая очередь французских избирателей, проживающих в Канаде, выстроилась перед единственным избирательным участком в Монреале, время ожидания составляет порядка двух-трех часов, и местные жители в знак солидарности угощают французов горячим кофе, сообщает в субботу издание Figaro co ссылкой на очевидцев.

Граждане Франции, проживающие в Северной Америке, голосуют в субботу в первом туре президентских выборов. Они составляют 14,6% от общего числа французов, проживающих за границей. В метрополии голосование пройдет в воскресенье, 23 апреля.

Как сообщает Figaro со ссылкой на очевидцев, в Монреале отмечается высокая явка избирателей с момента открытия участка, очередь растянулась на пару километров, простоять в ней можно от двух до трех часов.

По свидетельствам очевидцев, жители расположенных в округе домов угощают ожидающих в очереди горячими напитками.

Согласно опросам общественного мнения, до трети избирателей во Франции еще не решили, придут ли они голосовать в воскресенье. В связи с этим наблюдатели опасаются низкой явки.

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