В Париже усилят охрану лишь половины избирательных участков

ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Лишь 400 из 896 избирательных участков в Париже в ходе предстоящего в воскресенье первого тура президентских выборов будут обеспечены дополнительной охраной, сообщает издание Le Parisien.

После совершенного в четверг на Елисейских полях вооруженного нападения на полицейских ряд политиков критиковали мэрию и префектуру полиции Парижа за то, что не обеспечена охрана всех избирательных участков.

В мэрии в ответ на критику обещали, что сотрудники, обеспечивающие безопасность, будут направлены на все участки, где в этом будет необходимость. Были получены дополнительные заявки от ряда районных администраций, и итоговое количество участков, на которые будет направлена охрана, увеличилось со 191 до 400.

Вместе с тем, избиркомы на ряде участков в Париже планируют привлечь к обеспечению безопасности частные охранные предприятия.

Не все участки будут охраняться полицией и в крупном городе Бордо на юго-западе Франции. Как передает BFMTV , в городе будут сформированы специальные мобильные бригады, которые будут экстренно выезжать при поступлении вызова с участков, в помещении самих участков полицейских и жандармов не будет.

Всего во Франции в воскресенье откроются порядка 67 тысяч избирательных участков, для обеспечения безопасности в день голосования будут задействованы около 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов.