Как герои мультфильмов агитировали за кандидатов в президенты Франции

ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. В воскресенье французским избирателям предстоит проголосовать в первом туре президентских выборов — в ходе предвыборной баталии кандидаты использовали самые разные методы, чтобы достучаться до избирателей, в том числе и плакаты. Кто-то из неравнодушных граждан, возможно, для наглядной агитации, а может, и для того, чтобы сбавить накал, придумал альтернативу серьезным и строгим афишам, призвав на помощь героев популярных мультфильмов и кинолент.

Так, на шуточном плакате в районе Ле-Аль появился герой мультсериала "Южный парк" Эрик Картман. Он обещает, что "Достанет всех и останется в Елисейском дворце". Откровенности жадного селезня Скруджа Макдака, пожалуй, могут позавидовать некоторые из кандидатов. Глядя на прохожих сквозь свое любимое пенсне, он честно заявляет: "Никаких ложных обещаний! Я оставлю все себе".

Укололи Фийона

На двух пародийных плакатах — "шпилька" в адрес экс-премьера Франции Франсуа Фийона: деревянный мальчик-обманщик Пиноккио, уверяет, что "сверчок Джимини никогда не был его парламентским помощником".

Фийону ранее были предъявлены обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. В январе в СМИ появилась информация, что его супруга восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Аналогичные обвинения касались трудоустройства детей экс-премьера.

"Мое платье и туфельки подарил мне друг", — улыбается с другого плаката белокурая Золушка, отсылая зрителя к еще одному скандалу, участником которого стал экс-премьер. Журналисты узнали, что его друг адвокат Робер Буржи подарил Фийону очень дорогие костюмы. Под давлением общественного мнения костюмы пришлось вернуть.

Каа — за, Йода — против

Еще один ироничный плакат — изображение удава Каа из мультика про Маугли. В оформлении плаката угадывается аллюзия на агитационные материалы лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, только вместо синей розы — символа ее кампании — тут нарисована синяя змея. "Доверяйте мнееее, голосуйте за меняяяя", — протяжно говорит змей.

Нашлись и такие мультгерои, которые выступили против кандидатуры Ле Пен. "На бюллетенях не называйте ее имени", — заклинает Гарри Поттер, указывая волшебной палочкой на прохожих. Его призыв — напоминание об имени главного злодея из фильмов о волшебном мальчике — Лорда Волан-де-Морта, "Того-Кого-Нельзя-Называть".

Мультяшный галл Астерикс недоволен: после обещанного Ле Пен выхода Франции из Еврозоны цена на рыбу стала очень высокой. "На темную сторону силы не перейдёте вы", — вторит ему магистр Йода.

Против всех

Синий гномик-смурфик Ворчун лаконичен и, как всегда, не очень доволен. На его плакате нет никаких обещаний, а лишь фраза: "Я выборы не люблю".

А для тех, кого не устраивает ни один из 11 кандидатов, художники "изобрели" еще одного. Его зовут Жюст Ле Блан. Имя "кандидата" не случайно, игра слов объясняется надписью на афише: Le vote JUSTE c est le vote BLANC ("ЧЕСТНОЕ голосование – это голосование ПУСТЫМ бюллетенем").

Первый тур выборов президента Франции пройдет в воскресенье, 23 апреля, второй тур запланирован на 7 мая.