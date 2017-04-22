Прокуратура обжалует освобождение Мартыненко под поручительство

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Генеральной прокуратуры Украины в апелляционном порядке обжалует решение суда об освобождении соратника экс-премьера Украины Арсения Яценюка, бывшего депутата Верховной рады Николая Мартыненко под поручительство.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Прокуратура ходатайствовала в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов). В субботу суд в Киеве отпустил Мартыненко под поручительство депутатов Рады, министра и члена Центризбиркома Украины.

"В настоящее время это постановление будем, конечно, выполнять, но свою позицию будем излагать в апелляционной жалобе", — заявил начальник отдела САП Роман Симкив, которого цитирует информагентство УНИАН.

Ранее украинский парламент досрочно лишил полномочий Мартыненко после его просьбы в связи с информационной кампанией против него. Украинские СМИ называют экс-депутата одним из ближайших соратников Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.