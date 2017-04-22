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В мире

СМИ: суд в Киеве отпустил Мартыненко под поручительство депутатов Рады

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (280)
15:2122.04.2017
(обновлено: 15:24 22.04.2017)
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CC BY 3.0 / ВО Свобода / Украинский бизнесмен и политик Николай Мартыненко. Архивное фотоУкраинский бизнесмен и политик Николай Мартыненко. Архивное фото
CC BY 3.0 / ВО Свобода /

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева в субботу принял решение отпустить соратника экс-премьера Арсения Яценюка, бывшего депутата Рады Николая Мартыненко под поручительство депутатов Верховной рады и министров, сообщает издание Liga.net.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
На Украине заявили о давлении на суд в деле экс-депутата Рады Мартыненко

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Прокуратура ходатайствовала в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов). Несколько депутатов Верховной рады от фракции парламентской коалиции "Народный фронт" на заседании суда в пятницу заявили о намерении взять экс-депутата на поруки.

"Мартыненко освободили в зале суда под поручительство депутатов, министров и члена ЦИК. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Он должен соблюдать все процессуальные действия", — пишет Liga.net.

Как отмечается, под поручительство экс-депутата взяли 17 депутатов Верховной рады, в частности, от фракции "Народный фронт", а также министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Ранее украинский парламент досрочно лишил полномочий Мартыненко после его просьбы в связи с информационной кампанией против него. Украинские СМИ называют экс-депутата одним из ближайших соратников Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.

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