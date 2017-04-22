В Кельне проходят протесты против партии "Альтернатива для Германии"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Около 10 тысяч человек вышли на улицы немецкого Кельна, чтобы помешать проведению партийного съезда правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", пишет таблоид Bild.
Как отмечает издание, ожидалось, что в акции протеста примут участие до 50 тысяч человек.
Правая партия "Альтернатива для Германии" была основана в начале 2013 года, в 2014 году партия прошла в ландтаги трех федеральных земель — Саксонии, Бранденбурга, Тюрингии, в 2015 — в парламенты Гамбурга и Бремена, в 2016 году партии удалось получить мандаты в парламентах Саксонии-Анхальта, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца. Партия широко известна своей антиисламской риторикой, жесткой критикой миграционной политики кабинета Меркель, а также евроскептическими взглядами.