В Кельне проходят протесты против партии "Альтернатива для Германии"

В Кельне проходят протесты против партии Альтернатива для Германии. 22 апреля 2017 года

В Кельне проходят протесты против партии Альтернатива для Германии. 22 апреля 2017 года

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Около 10 тысяч человек вышли на улицы немецкого Кельна, чтобы помешать проведению партийного съезда правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", пишет таблоид Bild.

Несмотря на недовольство протестующих, партия открыла съезд. Сообщается, что безопасность на улицах Кельна обеспечивают четыре тысячи полицейских.

Как отмечает издание, ожидалось, что в акции протеста примут участие до 50 тысяч человек.

Правая партия "Альтернатива для Германии" была основана в начале 2013 года, в 2014 году партия прошла в ландтаги трех федеральных земель — Саксонии, Бранденбурга, Тюрингии, в 2015 — в парламенты Гамбурга и Бремена, в 2016 году партии удалось получить мандаты в парламентах Саксонии-Анхальта, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца. Партия широко известна своей антиисламской риторикой, жесткой критикой миграционной политики кабинета Меркель, а также евроскептическими взглядами.