Митинги накануне президентских выборов во Франции. Прямая трансляция

В субботу во Франции объявлен день тишины накануне первого тура выборов главы государства. В президентской гонке участвовали пять кандидатов — лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, лидер "Непокорившейся Франции", Жан-Люк Меланшон, кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и представитель "Социалистической партии" Бенуа Амон. Имя нового президента станет известно после 7 мая, когда должен пройти второй тур выборов.